Attentati a Brasilia, corpo trovato è quello dell’attentatore

agenzia

Confermato che si tratta di Francisco Wanderley Luiz

BRASILIA, 13 NOV – È stato confermato poco fa che il corpo trovato nella Piazza dei Tre poteri, vicino alla statua della Giustizia di fronte all’edificio della Corte suprema brasiliana, è quello del fabbro 59enne Francisco Wanderley Luiz, residente a Rio do Sul nello stato di Santa Catarina ma allontanatosi, a detta del figlio adottivo, da mesi per problemi famigliari. Francisco, candidatosi senza successo come consigliere comunale nel 2020 tra le fila del partito liberale di Jair Bolsonaro, è noto a Rio do Sul come Tiü França e sulla sua pagina Facebook aveva pubblicato due ore prima delle esplosioni un post con screenshot di messaggi inviati a sé stesso via WhatsApp. Il messaggio sembra essere un annuncio di ciò che sarebbe successo poco dopo a Brasilia. “Giochiamo??? Polizia federale, avete 72 ore per disinnescare la bomba che è nella casa dei comunisti di merda”, recita uno dei testi. Un altro screenshot minaccia in questi termini: “Fare attenzione quando si aprono cassetti, armadi, scaffali, deposito materiale, ecc.”, indicando il presunto orario di inizio delle esplosioni: “Inizio: 17:48 del 13/11/2024. Il gioco termina il 16/11/2024. Buona fortuna!”.

