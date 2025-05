Atterraggio d’emergenza in strada, paura per Piper con 4 persone

agenzia

L'incidente a Padova, nessun ferito tra occupanti velivolo

PADOVA, 13 MAG – Momenti di paura oggi a Padova per l’atterraggio d’emergenza di un Piper, con 4 persone a bordo, finito per un’avaria su una strada del quartiere Paltana, dopo aver urtato i cavi elettrici e alcuni alberi. I quattro occupanti sono fortunatamente usciti illesi dall’aereo da turismo, che ha avuto gravi danni. Pur scioccati per il rischio corso, pilota e passeggeri non hanno riportato ferite o contusioni serie, e dopo essere stati presi in cura dai sanitari del 118 non hanno nemmeno dovuto recarsi al pronto soccorso. Sul posto, in via della Madonnina, nelle campagne tra la Paltana e la Mandria, al confine con Abano Terme, sono subito arrivate le pattuglia della Questura, con personale delle Volanti e della Digos, insieme alle squadre dei vigili del fuoco. Assieme al pilota sul Piper si trovavano 3 studenti universitari, uno di origini yemenite e due pakistani. Da una prima ricostruzione, pare che l’aereo, decollato dal vicino aeroporto ‘Gino Allegri’, stesse provando un nuovo tipo di motore, quando all’improvviso è stato avvertito un calo di potenza del propulsore; il pilota, capendo di non poter rientrare verso la pista, ha così compiuto dapprima alcune manovre di emergenza, dirigendosi verso una una zona a bassa densità abitativa, fino a far planare il Piper fuori controllo in un’area agricola.

