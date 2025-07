Atterraggio pesante di elicottero in quota, ferito il pilota

agenzia

Stava effettuando il trasporto di materiali a Gressoney (Aosta)

AOSTA, 11 LUG – Il pilota di un elicottero è rimasto ferito in un atterraggio ‘pesante’ avvenuto a 2.900 metri di quota, sopra il colle della Bettaforca, nella valle di Gressoney (Aosta). Il velivolo di una ditta privata stava effettuando il trasporto di materiali, utilizzando il gancio baricentrico. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, avvertito da un escursionista che ha assistito all’incidente. Il pilota coinvolto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto Parini di Aosta per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

