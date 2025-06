Attesa a Jesolo per Frecce Tricolori, sabato l’air show

agenzia

La spiaggia diventa immensa platea per lo spettacolo

VENEZIA, 25 GIU – Ci saranno anche i velivoli della Marina Militare, per la prima volta, all’Air Show di Jesolo che vedrà come punta di diamante delle esibizioni acrobatiche la pattuglia delle Frecce Tricolori, sabato 28 giugno, dalle 14.40. La componente marittima della Difesa sarà presente con due velivoli dell’Hh 139 del 15/O Stormo: l’Av-8b Harrier II Plus e il caccia di quinta generazione F-35B Lightning II. Confermata, poi, la presenza dell’elicottero HH 1398 del 15/o Stormo in aggiunta all’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale. Lo spettacolo sarà visibile dall’intero litorale di Jesolo: venerdì 27 la giornata di prove, le esibizioni inizieranno alle ore 14.00 e si concluderanno alle 18.00; sabato le esibizioni vere e proprie, con inizio alle 14.40.

