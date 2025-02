Atteso ministro Tajani, studenti occupano Politecnico Torino

agenzia

Presidio di protesta all'inaugurazione dell'anno accademico

TORINO, 21 FEB – Un gruppo di studenti dei Collettivi ha occupato nella notte il cortile del Politecnico di Torino per protesta contro l’arrivo del ministro degli Esteri Antonio Tajani, atteso questa mattina per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo nel capoluogo piemontese. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta “‘Politecnico occupato! Via i signori della guerra dall’Università'”. Annunciato un presidio di contestazione: “Non nella nostra università. Blocchiamo la guerra”, si legge su un manifestino. “Come studenti e studentesse del Politecnico, – spiegano i manifestanti – dopo un interessante dibattito che ha approfondito questioni legate alla fase attuale fella cosiddetta tregua’ in Palestina, abbiamo deciso di occupare la sede di corso Duca in opposizione all’arrivo del ministro Tajani all’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico”. Gli studenti dei collettivi contestano anche l’operato del Politecnico per “la sua centralità strategica che si manifesta attraverso la stretta collaborazione con aziende come Leonardo che traggono spropositati guadagni grazie alle guerre che stanno insanguinando ogni angolo della Terra”.

