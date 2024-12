Attilio Fontana, chiederemo di non andare a votare a referendum

agenzia

'Per interessi di partito non si vuole ammodernare il Paese'

MILANO, 13 DIC – “Valuteremo, probabilmente si chiederà di non andare a votare” al referendum contro l’autonomia, “mi sembra la cosa migliore perché fare dei distinguo può essere un po’ complicato”. Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana intervistato a Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Io credo che non si debba andare a votare e che si debba andare avanti in questa strada che è stata tracciata dalla sinistra – ha aggiunto -. Una sinistra che si dovrebbe vergognare dopo averla tracciata di affermare adesso che è illegittima”. “È una cosa vergognosa. Questa è la dimostrazione che per interessi di partito si rinuncia ad ammodernare e rendere più efficiente questo paese – ha concluso – . È una vergogna ma noi andremo avanti per la nostra strada perché crediamo che questa riforma non faccia bene sono alla Lombardia e al nord ma a tutto il Paese. Evidentemente c’è qualcuno che ha paura di mettere a confronto le regioni”.

