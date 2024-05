Attivista arrestato in Italia su richiesta del Marocco

agenzia

E' in carcere a Brescia, già nel 2023 fu negata l'estradizione

BRESCIA, 16 MAG – Un attivista marocchino, da oltre 30 anni in Italia, è stato arrestato e si trova in carcere a Brescia su mandato d’arresto firmato dal tribunale di Casablanca. E’ accusato di tentata immigrazione clandestina, ma per la famiglia sarebbe solo un modo per zittire il sito internet che Driss Farhan, 59enne nato a Fez, attivista e giornalista, utilizza per denunciare la corruzione e il malaffare nel suo paese d’origine. Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia già un anno fa il Marocco chiese l’estradizione accusando il 59enne di diffamazione ma la Corte d’appello di Brescia disse no. “Questa Corte ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione in realtà abbia il fine di perseguire il 59enne per finalità politiche, ovvero per le sue opinioni personali” stabilirono i giudici. “La legge prevede che nell’arco di 40 giorni debbano essere depositate le motivazioni della richiesta di arresto e di estradizione” spiega l’avvocato Lorenzo Cinquepalmi che difende l’attivista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA