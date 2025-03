Attivista bielorussa Tsikhanouskaya diventa bolognese onoraria

agenzia

Il riconoscimento del Comune per la sua lotta 'per la libertà'

BOLOGNA, 04 MAR – Il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria a Sviatlana Tsikhanouskaya, bielorussa, che dall’agosto 2020 è in esilio in Lituania, dopo essere fuggita dal suo Paese per timore della repressione del regime autoritario di Aleksander Lukashenko in seguito alle elezioni presidenziali in cui si era candidata come leader dei partiti democratici di opposizione subentrando al marito, Syarhei Tsikhanouski, arrestato dal regime. “La cittadinanza onoraria è la più alta onorificenza che il consiglio comunale può esprimere ed è espressione del volere della cittadinanza. È davvero espressione di vicinanza e solidarietà per la battaglia di Sviatlana Tsikhanouskaya, che è diventata la tua vita, per la liberazione del popolo bielorusso dal regime che lo opprime”, ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in consiglio comunale. “La Bielorussia – ha aggiunto è un Paese che ormai da troppi anni è sotto la dittatura del presidente Lukashenko. È importante parlare di Ucraina ma anche di altri Paesi al confine tra Europa e Russia. Bologna è una città di libertà e di diritti civili e oggi questa cittadinanza onoraria è un messaggio a tutta la comunità bielorussa che vive nella nostra città. Non dimentichiamoci che all’interno dell’esercito polacco che liberò Bologna il 21 aprile del 1945 tanti erano bielorussi”. La cittadinanza onoraria “non è solo un gesto simbolico, ma un segnale concreto di vicinanza alla sua battaglia e quella del popolo bielorusso”, ha detto la presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca”. “Questo gesto rappresenta un messaggio estremamente importante di solidarietà per tutto il popolo bielorusso che lotta contro la dittatura, è un messaggio che l’Italia e Bologna in particolare lottano per i valori e i principi sui quali il vostro Paese si fonda e per i quali le persone in Bielorussia sacrificano le loro vite e la loro libertà – ha detto Sviatlana Tsikhanouskaya – Manderò a tutto il popolo bielorusso il messaggio che l’Italia è al nostro fianco e che Bologna è al nostro fianco”.

