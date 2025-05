Attivisti al Cpr di Brindisi dov’è morto un migrante, ‘libertà’

agenzia

All'esterno della struttura sit-in di una quindicina di persone

BRINDISI, 03 MAG – Un sit-in di protesta è in corso all’esterno del Cpr di Restinco, alla periferia di Brindisi, all’interno del quale la notte tra l’1 e il 2 maggio è morto un 35enne originario della Nigeria che era stato trasferito nella struttura circa quattro mesi fa. Alla manifestazione partecipano una quindicina di persone. Sul posto sono presenti alcune volanti della polizia e la situazione è al momento sotto controllo. I manifestanti stanno scadendo cori contro le forze dell’ordine e gridano ‘libertà’. Dall’interno del Cpr i migranti esprimono il loro consenso per la protesta. Sul decesso del migrante la procura di Brindisi ha aperto una inchiesta. Nelle prossime ore sarà fissata l’autopsia. Dai primi accertamenti il migrante sarebbe morto per un malore.

