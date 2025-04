Attivisti Extinction Rebellion occupano ingresso sede Leonardo

agenzia

Azione a Roma per la Palestina, oltre 100 incatenati a cancelli

ROMA, 29 APR – Azione di Extinction Rebellion a Roma: “occupiamo l’ingresso della sede produttiva di Leonardo sulla Tiburtina, a Roma”, lo comunicano gli ambientalisti. Circa 100 gli attivisti presenti, tra chi è seduto per terra davanti ai cancelli. Molti si sono poi incatenati tra di loro e all’ingresso, mentre sono saliti sulle colonne e le inferriate, qualcuno di loro ha anche provato ad entrare nell’azienda. Il movimento ha esposto uno striscione con scritto “Leonardo complice”. E ancora: “Partigiane per il clima, non per le vostre guerre. Sabotare la guerra non è reato”. “La manifestazione è un atto di denuncia della complicità di Leonardo e del Governo italiano nel genocidio in Palestina”, affermano gli attivisti per il clima. “Come può un paese democratico, la cui costituzione ripudia la guerra, essere complice di crimini di guerra e di un’occupazione che viola spudoratamente le più basilari leggi del diritto internazionale?”, chiedono le persone in presidio.

