Attracca a Salerno nave migranti, molti minori non accompagnati

SALERNO, 26 MAG – È attraccata al Molo Manfredi di Salerno la nave ONG Solidaire che batte bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti. Si tratta del 40esimo sbarco in città. La macchina organizzativa di tutti i soggetti istituzionali coinvolti è all’opera da questa mattina presto. Tutti i dettagli erano già stati definiti in Prefettura nel corso di una riunione che si è tenuta ieri. Sono tanti i minori non accompagnati. 98 i ragazzi sotto i 18 anni così suddivisi: quattro ragazze accompagnate, otto non accompagnate, due ragazzi accompagnati e 84 i giovani che viaggiano da soli. Gli adulti sono 127 uomini e 27 donne. Provengono, tra l’altro, da Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia, Siria, Egitto.

