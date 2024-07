Attracca alla Spezia Sea Watch 5 con 156 migranti a bordo

agenzia

Di cui quarantatré bambini e sette donne in gravidanza

GENOVA, 29 LUG – La nave ‘Sea Watch 5’ dell’omonima ong tedesca ha attraccato nel porto della Spezia con 156 migranti a bordo salvati nei giorni scorsi in due differenti operazioni nel Mar Mediterraneo centrale di cui quarantatré bambini, alcuni non accompagnati. A bordo anche sette donne in gravidanza. Ad accoglierli gli operatori della croce rossa che hanno allestito sulla banchina una struttura per l’assistenza sanitaria e il primo soccorso. Non sono state predisposte strutture per accogliere i migranti alla Spezia in attesa delle indicazioni del Ministero dell’Interno sulla loro destinazione. “Le autorità italiane ci hanno sistemato al porto della Spezia a oltre 1.000 chilometri e quasi 4 giorni di navigazione dall’area di salvataggio. – polemizza la ong via social – Lo sappiamo: l’assegnazione del porto lontano è pura molestia e parte di un gioco politico mortale per tenere le navi di soccorso civili fuori dalla zona di ricerca e soccorso”.

