Attraccata a Livorno la Life Support con 47 migranti

Saranno trasferiti in centri di accoglienza del Piemonte

LIVORNO, 30 GIU – E’ attraccata stamani alle 8.45 al porto di Livorno la nave di Emergency Life Support con 47 naufraghi a bordo portati in salvo nei giorni scorsi mentre si trovavano su un gommone alla deriva al largo delle coste libiche. A bordo 39 uomini, 3 donne e 5 minori non accompagnati, provenienti da Nigeria, Etiopia, Ghana, Libia, Eritrea, Bangladesh, Sud Sudan e Sudan. La nave è attraccata alla Calata Carrara, banchina 75, davanti alla stazione marittima dove al primo piano è stato approntato il servizio di prima accoglienza della protezione civile, con i medici che effettueranno i controlli sanitari e la polizia dell’immigrazione che farà la successiva identificazione. Dopo le visite e l’identificazione i migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza del Piemonte.

