Audio Raoul Bova, Martina Ceretti ascoltata dagli investigatori: cosa ha detto

Indagini

La modella è stata sentita nell'ambito delle indagini su un presunto ricatto subìto dall'attore

È stata ascoltata dagli investigatori Martina Ceretti, la modella di 23 anni coinvolta nella vicenda degli audio privati di Raul Bova. Ceretti, a cui è stato sequestrato il telefono, avrebbe spiegato di aver condiviso in buona fede con il suo amico Federico Monzino – il 29enne pr milanese – alcuni audio e chat delle conversazioni avute con l’attore, ma senza alcun secondo fine. Gli investigatori della capitale ipotizzano che Monzino potrebbe aver inviato i presunti messaggi ricattatori a Bova.