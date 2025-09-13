Auguri dai piccoli del Bambino Gesù al Papa, ‘un mondo di pace’

agenzia

Domani Leone XIV compie 70 anni

CITTÀ DEL VATICANO, 13 SET – Un mondo in pace e di pace: è il regalo che i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù vogliono offrire a Papa Leone XIV per il suo 70° compleanno che ricorre domani 14 settembre. Con i coloratissimi disegni realizzati nella ludoteca dell’Ospedale della Santa Sede, i bambini accompagnano il desiderio espresso dal pontefice fin dal giorno della sua elezione: pace a tutti e a tutto il mondo. “Dio non vuole la guerra, vuole la pace, e sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo”, aveva ribadito Papa Leone da piazza s. Pietro in occasione dell’Angelus della scorsa domenica e i bambini di ogni nazionalità, religione e cultura, che animano i disegni con le faccine sorridenti, gli assicurano il proprio gioioso sostegno. Con la fiducia che il Papa possa essere proprio la persona giusta per riuscire a trovare le vie del dialogo: “Tranquilli, ci penso io”, afferma Leone in uno dei disegni sventolando la bandiera della pace, tra una colomba con il ramoscello d’ulivo e la basilica di s. Pietro colorata in bianco e giallo come la bandiera vaticana. “Ti vogliamo un mondo di bene Papa Leone Quattordicesimo”: è il grande abbraccio che arriva al Pontefice dai piccoli dell’Ospedale Bambino Gesù nel giorno del suo compleanno.

