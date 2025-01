Augusta Montaruli e la fake news dell’acquisto dei vibratori: «Sono turbata, ora denuncio i bulli»

Il caso

La parlamentare di FdI ha deciso di agire

«Non provo rabbia, ma turbamento. Per anni mi sono isolata perché temevo di danneggiare chiunque mi stesse vicino. Poi ho capito che dovevo denunciare, anche per tutte le altre vittime di bullismo». Così, alla Stampa, la deputata di FdI Augusta Montaruli, che dopo anni di attacchi, “sempre a sfondo sessuale», ha deciso di querelare gli autori di un post che l’accusano «di aver acquistato vibratori con i soldi della Regione». Il fatto, dice, riguarda però «un esponente di un partito di sinistra, tra l’altro assolto».