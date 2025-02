Austria: Fedriga, politiche migratorie Ue fallimentari

agenzia

Occorrono nuove regole, garantire sicurezza e equilibrio sociale

TRIESTE, 16 FEB – “L’ennesimo episodio che ha visto coinvolti, senza alcuna colpa, una vittima e cinque feriti, dimostra ancora una volta il fallimento delle politiche migratorie europee. Non possiamo permettere che l’insicurezza si diffonda nelle nostre comunità a causa di modelli inefficaci e di un’integrazione solo teorica. Servono regole chiare e risposte immediate ai primi segnali di mancato rispetto delle norme, per garantire sicurezza ai cittadini e tutela dei territori. Anche per reati minori chiunque delinqua, anche con iter di riconoscimento del suo status in corso, deve essere immediatamente rimpatriato.” Lo ha dichiarato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, commentando l’attacco avvenuto a Villach, in Austria. “Di fronte a tragedie come questa l’Europa non può più restare immobile. È necessario ripensare completamente il modello di gestione dei flussi migratori, rafforzando i controlli e intervenendo tempestivamente contro chi non rispetta le regole della convivenza civile”, ha aggiunto Fedriga, sottolineando l’urgenza di un cambio di passo nelle politiche europee per garantire sicurezza ed equilibrio sociale.

