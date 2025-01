Auto contro colonnina gas, difficili soccorsi per fuga metano

agenzia

A Torrette di Ancona, dopo l'incidente insistente rumore in zona

ANCONA, 04 GEN – Un’autovettura si è schiantata contro una colonnina di gas a Torrette di Ancona, causando una mega-fuga di gas metano nella zona e un rumore molto forte e continuo avvertito in tutto il quartiere. Dalle prime informazioni, ci sarebbero una o più persone incastrate nel mezzo e i soccorritori stanno cercando di avvicinarsi alla vettura, evitando di creare altri pericoli, ma hanno difficoltà a raggiungerla proprio per la fuga di gas in atto.

