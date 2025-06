Auto contro guardrail, muore giovane calciatore

Incidente

La vittima aveva 19 anni. l'incidente in provincia di Verona

Un giovane calciatore, Davide Santia, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Gardesana Orientale a Navene, località del comune di Malcesine (Verona). L’automobile su cui era alla guida, assieme ad altri tre giovani, secondo una prima ricostruzione è sbandata andando a schiantarsi contro il guardrail, che si è infilato nell’abitacolo. L’impatto è stato fatale per Santia, che militava nel Malcesine Calcio, squadra di Prima Categoria, e avrebbe compito 19 anni il 3 agosto. Due giorni fa la società aveva annunciato la conferma del giovane attaccante. I sanitari del Suem 118 hanno trasportato in ospedale per accertamenti gli altri tre giovani che però sono rimasti illesi. La dinamica dell’incidente è all’esame dei Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese.

