++ Auto contro palo durante inseguimento Polizia, morto 18enne +

L'incidente a Bologna. Veicolo risultato rubato, ferito 19enne

BOLOGNA, 12 SET – Incidente stradale alle 5 di questa mattina in via Murri a Bologna. Dalle prime informazioni sembra che un veicolo, durante un inseguimento con la Polizia, si sia schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello schianto è morto un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell’auto, risultata rubata, c’era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. Al momento via Murri è chiusa per i rilievi.

