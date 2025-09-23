Auto contromano in A22, indagati due carabinieri

agenzia

Una pattuglia si trovava nei pressi del casello Bolzano sud

BOLZANO, 23 SET – Due carabinieri sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato in relazione all’incidente in cui, all’alba del 15 giugno, morì il 24enne Tobias Tappeiner che aveva imboccato contromano l’autostrada del Brennero, scontrandosi poi con la vettura di una famiglia altoatesina che rimase gravemente ferita nello scontro. Lo riferisce la procura della Repubblica di Bolzano. “Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza della A22 di Bolzano Sud – riferisce una nota della procura – è emersa la presenza di un’autovettura dei carabinieri con colori d’istituto sul lato destro in uscita dal casello”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA