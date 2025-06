Auto contromano in A22, un morto e 5 feriti a Bolzano

agenzia

3 minori di 8, 11 e 14 anni in elicottero in clinica a Innsbruck

E’ di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada del Brennero a Bolzano. Secondo le prime informazioni, poco prima delle ore 5.15 (e non poco prima delle 7, come scritto in un primo momento), una vettura sarebbe entrata al casello Bolzano sud sulle carreggiata sud dell’autostrada dirigendosi poi però contromano in direzione nord, causando così lo scontro frontale con un’altra macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, la Polizia stradale e numerose ambulanze. Due feriti sono stati portati agli ospedali di Bressanone e Trento, mentre tre bambini dell’età di 8, 11 e 14 anni sono stati portati in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck, come riferisce la Centrale emergenza di Bolzano Sull’A22 si sono formate lunghe code e il traffico è stato deviato sulla vicina statale del Brennero. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud per alcune ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA