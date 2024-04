Auto esce di strada e si ribalta nel Pavese, muore una donna

agenzia

Avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica

PAVIA, 03 APR – Questa mattina, poco prima delle 9, una donna di 73 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la provinciale che collega Spessa Po a Pieve Porto Morone, nel Pavese. La vettura che stava guidando è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della 73enne. La polizia stradale di Pavia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel pomeriggio di ieri un carabiniere di 49 anni era morto lungo la strada che collega Pavia a Certosa. Il militare, che era fuori servizio, si trovava in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto le ruote di un camion che procedeva in direzione opposta.

