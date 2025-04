Auto finisce contro un bar, 4 feriti nell’Avellinese

agenzia

Coinvolti anche due avventori, non sono in pericolo di vita

AVELLINO, 27 APR – È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla Statale Ofantina bis, nel territorio del comune di Nusco, in provincia di Avellino. Due auto che viaggiavano nella stessa direzione, forse a causa di un sorpasso, si sono tamponate. Dopo aver urtato il guard-rail, uno dei mezzi ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro la vetrina del bar di una stazione di servizio. Due avventori che erano all’interno sono stati travolti. Insieme ai due automobilisti, sono stati trasferiti in ospedale ad Avellino. Secondo i sanitari, non sono in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA