Auto finisce in un canale, due morti e un disperso

agenzia

A Chioggia, un quarto giovane si è salvato, è ferito

CHIOGGIA, 28 LUG – Due giovani sono morti stamane dopo che la loro Bmw è finita fuoristrada in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia. Vi sarebbe anche un disperso. Un altro giovane è riuscito a salvarsi; è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che nella macchina erano in quattro. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno finora dato alcun esito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA