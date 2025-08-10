Auto finisce nel fiume a Jesolo, bimbo resta intrappolato a bordo: ora è ricoverato in gravi condizioni

l'incidente

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dall’auto che era caduta nel fiume Sile a Jesolo (Venezia) dalla quale sono usciti illesi i genitori.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo paese. L’auto, pare, sia finita in fiume per la perdita del controllo del conducente. I genitori sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il loro piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l’auto che andava a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a liberarlo ad una profondità di sette metri.

