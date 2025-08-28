Auto finisce nel Po nel Mantovano, due morti

agenzia

Recuperati i corpi, si tratterebbe di una coppia di anziani

MILANO, 28 AGO – Un’auto è uscita di strada dall’argine del Po ed è finita nel fiume a San Benedetto Po, nel Mantovano, questa mattina poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l’elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi di due persone. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani.

