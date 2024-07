Auto finisce nel Po nella notte, due morti

agenzia

A Casalmaggiore, le vittime un uomo e una donna

MANTOVA, 05 LUG – Due persone sono morte dopo che con la loro auto, la notte scorsa, sono finite nel Po nei pressi di Casalmaggiore, in provincia di Cremona ma al confine con quella di Mantova. L’incidente è avvenuto verso le 3.30 della scorsa notte e l’auto con i due corpi a bordo, un uomo e una donna rispettivamente di 55 e 53 anni, è stata recuperata poco prima delle 8 di oggi dai vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. L’auto avrebbe imboccato una rampa che porta sull’argine del fiume e poi, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è finita nel Po dopo un volo di alcuni metri.

