++ Auto fugge a carabinieri, un morto durante inseguimento ++

agenzia

Nel Trevigiano. Conducente ferito, corsa finita contro albero

CASTELFRANCO VENETO, 27 SET – Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto in serata a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA