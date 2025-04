Auto fuori strada, muore un 48enne nel Reggiano

agenzia

Michele Lucchese, era un noto tifoso della Reggiana

REGGIO EMILIA, 22 APR – Incidente mortale ieri sera Montecchio Emilia, nel Reggiano, dove un 48enne ha perso la vita uscendo fuori strada con la sua auto. A bordo anche un 35enne che si è salvato, riportando ferite di media gravità. Erano circa le 20.40 della sera di Pasquetta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo in un campo a lato della carreggiata in via Ungaretti, nella periferia della cittadina della val d’Enza, sulla parallela della Sp67. Vani i soccorsi. Sul posto oltre ad ambulanza e automedica, anche vigili del fuoco e carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. La vittima è Michele Lucchese, noto come ‘Miky’ o ‘Mitch’, tifoso della Reggiana, appartenente al Gruppo Vandelli. Nato a Manduria, in provincia di Taranto, era residente a Milano, ma reggiano d’adozione. Tutti i weekend veniva a seguire la sua amata squadra granata così come faceva in trasferta. Sabato scorso aveva festeggiato il suo compleanno a Reggio Emilia insieme agli amici della tifoseria che gli avevano fatto una sorpresa con cori, fumogeni e striscioni fuori da un ristorante. Ieri si trovava ad una grigliata, con alcuni amici tifosi della Reggiana coi quali sarebbe dovuto andare a seguire la partita in trasferta a Brescia, poi rinviata dopo lo stop ai campionati per la morte del Papa. Al ritorno a casa in serata, la tragedia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA