Auto in burrone ma la ferma un albero, salvato conducente

agenzia

Elicotteristi bloccano veicolo e lo evacuano col verricello

FIRENZE, 18 APR – Particolare salvataggio nel pomeriggio di un uomo di 80 anni rimasto bloccato nell’abitacolo di un’auto che un albero aveva fermato mentre il veicolo stava finendo nel vuoto di un burrone in località Cerreta di Firenzuola (Firenze), in Alto Mugello. Il mezzo era in bilico e i vigili del fuoco hanno salvato l’uomo calandosi da un elicottero coi verricelli e mettendo in sicurezza la vettura affinché non precipitasse al suolo. Sul posto due squadre e l’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Con prudenza il conducente è stato estratto e affidato al consegnata al personale del 118. La moglie invece era uscita in autonomia e ha chiesto lei l’intervento dei soccorsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA