Auto in fiamme al casello autostradale di Prato ovest

agenzia

Conducente è riuscito ad allontanarsi, ripercussioni su traffico

PRATO, 12 GEN – Vettura in fiamme questa mattina al casello autostradale di Prato ovest lungo la A11 e ripercussioni sul traffico. L’incendio ha completamente distrutto l’auto, ferma al varco, oltre a danneggiare la pensilina e la cabina adibita al pagamento autostradale. Il conducente del mezzo è riuscito ad allontanarsi in tempo, perciò non si registrano feriti. L’evento ha avuto ripercussioni sul traffico, ripreso regolarmente dopo oltre un’ora.

