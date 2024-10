Auto in fiamme e traffico in tilt su A25, 2 km di coda

agenzia

All'altezza del casello di Bussi sul Tirino,

BUSSI SUL TIRINO, 04 OTT – Traffico in tilt sull’autostrada A25, all’altezza del casello di Bussi sul Tirino, per l’incendio di un’autovettura che viaggiava in direzione Sulmona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alanno e del capoluogo peligno per spegnere le fiamme che si sono originate, probabilmente, a causa di un corto circuito. Per i rilievi di rito e per gestire la viabilità è intervenuta la polizia stradale di Pratola Peligna. Disagi al traffico con auto incolonnate per circa due chilometri

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA