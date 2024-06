Auto in panne colpita da furgone, un morto e 2 feriti sulla A2

agenzia

L'incidente nel cosentino, il traffico nel tratto è bloccato

ROGLIANO, 01 GIU – Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, due chilometri prima dello svincolo di Rogliano in direzione sud, che ha coinvolto un’auto ed un furgone. Secondo una prima ricostruzione, la vettura era ferma per un guasto ed il furgone l’ha colpita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza per estrarre dalle lamiere i due feriti, affidati poi al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso. Per la terza persona, uno degli occupanti dell’auto, invece, non c’era più niente da fare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dello scontro. Il traffico nel tratto interessato è attualmente bloccato.

