Auto ingoiata da voragine provocata da piogge, salvo conducente

Lamezia Terme, paura ma nessuna conseguenza sulla Ss 280

LAMEZIA TERME, 21 OTT – Paura per il conducente di un’auto in transito sulla strada statale 280 dei due mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme, chiusa a causa dell’improvviso cedimento del piano viabile. Il crollo ha provocato una voragine alta alcuni metri del piano viabile, che ha riguardato entrambe le carreggiate divise da uno spartitraffico. Il fatto è accaduto nel territorio di Lamezia Terme particolarmente colpito dall’ondata di maltempo delle ultime ore. Il conducente della vettura, danneggiata nella caduta, quando si è aperta la voragine è riuscito a mettersi in salvo senza subire danni. Il cedimento ha provocato la chiusura della strada, arteria strategica perché collega il capoluogo regionale con la stazione ferroviaria e l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che funziona regolarmente. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

