Auto ingrana marcia contro birreria, tutti illesi a Viareggio

agenzia

Conducente ha tentato di fermarla col freno a mano

VIAREGGIO (LUCCA), 02 AGO – Nel pomeriggio un’auto di una famiglia di turisti stranieri in vacanza è piombata nella zona pedonale della Passeggiata di Viareggio (Lucca) fermandosi contro il dehor, la veranda esterna di una birreria. Per fortuna non ci sono stati feriti, né danni tranne un grande spavento. Da prime valutazioni sembra che la causa sia un malfunzionamento di una parte meccanica dell’auto, che si è messa in movimento. Il turista ha cercato di tirare il freno a mano senza riuscirci. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per gli accertamenti ed un’ambulanza per precauzione, ma c’è stato solo spavento tra i bambini. Nessun ferito fra i presenti. L’incidente ha movimentato la Passeggiata richiamando la curiosità di tante persone di passaggio.

