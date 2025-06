Auto Mille miglia prende fuoco in piazza Duomo Orvieto

agenzia

Vettura arrivata dalla California, interviene la polizia

PERUGIA, 21 GIU – Ha preso fuoco mentre era nella piazza antistante al duomo di Orvieto una Mercedes proveniente dalla California impegnata nella 25/a edizione della Mille miglia. Con 420 auto che in 5 giornate percorreranno 1.900 chilometri attraversando i luoghi più iconici d’Italia. Anche Orvieto con il suo duomo ha fatto da cornice ad una delle tappe, ospitando i veicoli per il previsto controllo orario. Durante il quale la Mercedes ha però preso fuoco. In base alla ricostruzione fornita dalla polizia, il conducente, accortosi subito del problema e capito il pericolo che le fiamme avrebbero potuto raggiungere velocemente le altre auto, ma vista anche la numerosa presenza di appassionati e turisti, ha chiesto aiuto agli agenti della stradale di Orvieto hanno fatto allontanare il maggior numero di persone e estinguendo le fiamme che si stavano sprigionando dal vano motore. Non pochi i ringraziamenti agli agenti da parte del pilota, degli altri equipaggi e dei presenti.

