‘Auto, moto e raduni, deteriorata l’identità delle Dolomiti’

agenzia

'Disallineamento tra promessa comunicata e esperienza vissuta'

BOLZANO, 16 LUG – È ormai “divenuto insostenibile il traffico sempre più intenso e non regolamentato di moto, auto sportive e, soprattutto, del raduni motorizzati sui passi dolomitici. Questi flussi generano congestione, rumore, inquinamento e una generale percezione di situazione non ulteriormente sopportabile. Stiamo assistendo a un deterioramento dell’identità stessa delle Dolomiti come destinazione sostenibile e bike friendly, con un conseguente e pericoloso disallineamento tra la promessa comunicata e l’esperienza reale vissuta non solo dai nostri ospiti, ma anche e soprattutto da chi in valle ci vive. Si percepisce un senso di esasperazione diffuso tra la popolazione”. Lo scrivono i sindaci di Badia, Corvara e La Val, che hanno inviato al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e al commissario del governo, una lettera in cui lamentano di ricevere “quotidianamente decine di segnalazioni e telefonate di protesta, con cittadini e ospiti che ci chiedono cosa sta facendo la politica per affrontare e gestire questa ‘invasione incontrollata’”. La richiesta degli amministratori locali, condivisa dalla società cooperativa turistica Alta Badia e da Alta Badia Brand, è quella di “regolamentazione/limitazione concreta del traffico sui passi dolomitici, con entrata in vigore già a partire dalla primavera 2026”. I sindaci segnalano inoltre che nelle scorse settimane “numerosi cantieri stradali, la cui importanza e necessità riconosciamo pienamente”, sono stati avviati e proseguiti contemporaneamente ad eventi come la Maratona dles Dolomites, Dolomites Bike Day e Sellaronda Bike Day. Per questo la richiesta è che “tutti gli interventi programmabili sulla rete viaria locale vengano tassativamente conclusi entro il 31 maggio di ogni anno. Una pianificazione attenta e coordinata con gli attori del territorio non solo è possibile, ma oggi più che mal necessaria per salvaguardare un’eccellenza turistica che richiede coerenza, visione e rispetto”, concludono gli scriventi.

