Auto non si ferma all’alt, 2 carabinieri feriti in inseguimento

Nel Salernitano. Uno in ospedale con frattura, l'altro dimesso

NAPOLI, 02 AGO – Uno spettacolare inseguimento tra un’auto dei carabinieri e una vettura che non si è fermata all’alt è avvenuto oggi tra Nocera Inferiore e Pagani, nel Salernitano. Alla fine, l’auto che scappava, con a bordo due uomini, ha terminato la sua corsa contro un marciapiede, mentre quella dei carabinieri, per non tamponare, è finita addosso ad un palo della luce: i militari sono rimasti entrambi feriti. Uno ha riportato la frattura di una rotula e contusioni varie, ed è tuttora ricoverato in ospedale. L’altro, con contusioni e traumi, è stato invece già dimesso. Uno dei due fuggiaschi è stato subito fermato, mentre l’altro è scappato, ma è stato in seguito identificato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal capitano Giovanni Cappa. Il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, in qualità di coordinatore dei sindaci del territorio, ha espresso la sua solidarietà e quella della comunità ai due carabinieri feriti. In un messaggio di auguri di pronta guarigione ha sottolineato “l’importanza del loro operato per la sicurezza dei cittadini” e “l’apprezzamento per il coraggio e la dedizione mostrati nel garantire la tutela dei residenti”. “Piena vicinanza e solidarietà” ai carabinieri feriti anche dal deputato Piero De Luca, del Pd. “Il lavoro e il coraggio dei militari coinvolti e di tutte le forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza nella nostra comunità. Per questo vanno sostenuti ma anche rafforzati i presìdi, i mezzi e le presenze di personale sul territorio”, afferma. Per la deputata Imma Vietri, di FdI, “ancora una volta i nostri uomini in divisa dimostrano con coraggio e abnegazione quanto sia fondamentale il loro operato per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Episodi come questo non possono lasciarci indifferenti: la violenza e l’illegalità non possono avere spazio nei nostri territori”.

