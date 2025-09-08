Auto pirata travolge e uccide 13enne, ragazzo era a piedi

agenzia

L'amico che era con lui è stato dimesso dall'ospedale

VICENZA, 08 SET – Era a piedi e stava camminando lungo la strada, e non in sella ad una bici, il 13enne travolto e ucciso, in località Tortima di Lusiana Conco (Vicenza), da un’auto che si è allontanata senza prestare soccorso. Il giovane si trovava assieme ad un coetaneo che è stato sbalzato su un fosso riportando solo lievi ferite. Quest’ultimo, sottoposto ad accertamenti, è già tornato a casa. I due amici si stavano recando alla sagra paesana di Rubbio. Le indagini proseguono per individuare l’auto ‘pirata’.

