Auto si ribalta, morto un giovane e altri 3 feriti

agenzia

Ad Arezzo. L'incidente c'è stato a una rotatoria stradale

AREZZO, 11 MAG – Un’auto con quattro giovani a bordo si è ribaltata ad Arezzo nella notte e un ragazzo di 20 anni è morto, gli altri tre sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dal 118. Uno in codice rosso, gli altri due in codice giallo. L’incidente è accaduto intorno alle 1 lungo una strada provinciale in località Ruscello, vicino al capoluogo. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto su cui viaggiavano i quattro si è ribaltata all’altezza di una rotonda. Secondo una ricostruzione la vettura si è capottata più volte, pare quattro. I rovesciamenti hanno causato una vittima e il ferimento degli altri occupanti. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Monte San Savino, l’automedica di Arezzo e la Misericordia di San Giustino. I giovani coinvolti sono tutti di Arezzo.

