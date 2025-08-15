Auto si ribalta nel Reggiano, cinque feriti, una è grave

agenzia

La vettura è uscita di strada

REGGIO EMILIA, 15 AGO – Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata nel pomeriggio a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia. A bordo cinque persone, tutte di nazionalità cinese, ferite e trasportate in ospedale. La più grave è una donna di 58 anni, passeggera della vettura, in pericolo di vita. Per altri tre le condizioni sono serie, mentre il conducente ha riportato lesioni lievi. Oltre al 118, intervenuto con l’elicottero, sul posto la polizia municipale per i rilievi e la dinamica: l’auto avrebbe fatto tutto da sola.

