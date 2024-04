Auto si schianta contro un muro, muore 16enne nel Tarantino

agenzia

Alla guida c'era un 28enne rimasto ferito gravemente

LEPORANO, 28 MAR – Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, sulla strada comunale Luogovivo a Leporano, in provincia di Taranto. La vittima era a bordo di una Opel Astra condotta da un 28enne rimasto gravemente ferito: l’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro il muro di una villa, abbattendolo. Per il 16enne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo delle ambulanze del 118 era già morto. Il 28enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santisssima. Sul posto anche i vigli del fuoco e i carabinieri, che dovranno accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA