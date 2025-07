Auto si schianta dopo inseguimento, 1 ferito e 2 arresti

agenzia

In ospedale a Genova fermato il padre del guidatore

GENOVA, 05 LUG – Incidente stradale con un ferito e due arresti la scorsa notte a Genova Sampierdarena. Un’auto con a bordo tre giovani ecuadoriani si è schiantata contro un palo in piazza Masnata in un incidente autonomo nel corso di un breve inseguimento da parte di una volante della polizia che aveva notato il mezzo procedere a zig zag e a forte velocità. E’ successo intorno a mezzanotte in piazza Masnata. Il guidatore e il passeggero laterale sono scesi illesi dall’auto ma avrebbero fatto resistenza agli agenti. Sono stati portati in Questura con il guidatore arrestato e il passeggero denunciato. Un terzo giovane che si trovava sul sedile posteriore è rimasto ferito nell’incidente ed è stato portato in codice arancione al San Martino per un sospetto trauma cranico. Nel frattempo sul luogo dell’incidente è arrivato anche il padre del guidatore, che avrebbe spintonato i poliziotti ‘colpevoli’ di voler arrestare il figlio. Anche lui è finito in Questura ed è stato arrestato. Padre e figlio, entrambi accusati di resistenza, saranno processati per direttissima.

