Auto si sfrena e piomba contro i tavoli di un bar, sei feriti

agenzia

Nell'ospedale di Sulmona ricoverati anche due minori

SULMONA, 27 APR – Sei persone, di cui due minori, sono rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi, in Largo Faraglia a Sulmona, per un’auto che si è sfrenata ed è finita sul dehors di un locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, in pieno centro storico. Da una prima ricostruzione si è appreso che una Ford Eco Sport, di proprietà di un turista che era parcheggiata ad un lato di Largo Faraglia, si è sfrenata percorrendo diversi metri fino a piombare con violenza contro tavoli, sedie e clienti del bar. Forte è stato lo spavento da parte degli avventori. Nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona sono state trasferite in ambulanza, man mano, sei persone tra cui due bimbi e un giovane che, tentando di frenare la corsa dell’auto, si è ferito ad una gamba. Sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire quanto accaduto e i vigili urbani a supporto. “Si contano danni per 2mila euro. Una tragedia sfiorata”, commenta la titolare del bar dove è avvenuto il fatto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA