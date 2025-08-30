Auto travolge pedoni vicino a Roma, un morto e un ferito

agenzia

Tragedia ad Ardea. Altra vittima in zona Pisana, nella capitale

ROMA, 30 AGO – Un’auto ha travolto due pedoni uccidendone uno. La tragedia alle porte di Roma, ad Ardea. Un uomo a bordo di una Hyundai ha investito due persone: una è morta e l’altra, gravemente ferita, è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale che si occupa dei rilievi e i carabinieri. All’origine dell’incidente forse l’alta velocità. Un altro incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio in zona Pisana, a Roma. Coinvolti un’auto e uno scooter; a perdere la vita il motociclista 63enne. A bordo della macchina un 38enne, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Il tratto di strada è stato chiuso momentaneamente al traffico. “La sicurezza stradale è una vera e propria emergenza, troppi morti e feriti. È un sabato di sangue. Troppe vite e famiglie spezzate. Chiedo che sia approvata la proposta di legge Lazio Strade Sicure, in modo da realizzare le azioni concrete previste e investire seriamente sulla prevenzione e l’educazione stradale. Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia e bisogna fare di più: non si può restare inermi davanti a questa mattanza”, ha detto il consigliere regionale di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato.

