Autobus in avaria, chiuso 40 minuti il traforo del Monte Bianco

agenzia

Le 55 persone a bordo hanno raggiunto i luoghi sicuri

AOSTA, 05 MAG – La circolazione all’interno del traforo del Monte Bianco è stata sospesa per 40 minuti la notte scorsa a causa di un guasto meccanico di un autobus da turismo francese con 55 persone a bordo. Il veicolo, diretto in Italia, si è fermato a circa cinque chilometri dal piazzale di Courmayeur (il traforo è lungo 11,6 km), all’altezza del garage 20. Così, in applicazione delle procedure di sicurezza, tre minuti prima dell’una, gli operatori della postazione di controllo e comando hanno chiuso gli ingressi esterni, e bloccato il flusso di mezzi all’interno del traforo, con l’accensione dei semafori rossi e l’abbassamento delle barriere di traffico disposte ogni 600 metri. I passeggeri quindi sono stati invitati a raggiungere i luoghi sicuri e successivamente, con l’ausilio di apposite navette, sono stati accompagnati e assistiti presso i locali messi a disposizione del Tmb Geie sul territorio italiano. I servizi di sicurezza interni del gestore del traforo che presidiano in permanenza il tunnel sono subito intervenuti sul luogo dell’evento. In applicazione delle procedure previste, è stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di soccorso, senza che sia stata necessaria la loro azione all’interno della galleria. All’una e 37 minuti, al termine delle operazioni di rimozione del mezzo in avaria, la circolazione è stata ripristinata regolarmente nei due sensi di marcia.

