Autobus si schianta contro un albero a Milano, otto feriti

L'incidente in piazza Belfanti. L'autista ha perso il controllo

MILANO, 21 GEN – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 in piazza Serafino Belfanti, a Milano, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo Atm della linea 47. Per cause in corso di accertamento, il conducente dell’autobus avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un albero. Otto persone di età compresa tra i 21 e i 67 anni sono rimaste ferite nello schianto, tra cui due sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto anche gli operatori medico-sanitari intervenuti con quattro ambulanze. A quanto fanno sapere i vigili del fuoco, che sono intervenuti con il supporto di un autogru per rimuovere il mezzo, “nell’impatto è stato anche danneggiato il reggi cavo alimentazione delle linee filobus 90 e 91”.

