Autonomia: A.Fontana, anche l’Europa plaude al modello Calderoli

agenzia

'Viene vista come un'opportunità importante e positiva'

MILANO, 27 MAR – “L’Autonomia come modello interessante anche per altri Paesi. Il messaggio, forte e chiaro, giunge da Strasburgo” e viene espresso dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, “un’Autonomia che, come sosteniamo da sempre, viene vista come un’opportunità importante e positiva per l’Italia intera”. Così, in una nota, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ringrazionando il ministro Roberto Calderoli “per l’ottimo lavoro portato avanti fin qui”. “Calderoli è l’autentico motore trainante di una riforma fortemente voluta da Lombardia e Veneto e utile per l’intero Paese” conclude il governatore, sottolineando che “un giudizio assolutamente positivo viene rivolto anche alla spinta decisiva per ridurre i divari attraverso i Lep, valutato con favore dal Congresso”.

