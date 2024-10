Autonomia: i Lep saranno definiti a dicembre

agenzia

Lo si apprende dalla Commissione presieduta da Cassese

ROMA, 04 OTT – I Lep saranno definiti a dicembre. E’ quanto si apprende dalla Commissione, presieduta dal Sabino Cassese, incaricata di sviluppare una procedura per la definizione dei fabbisogni dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione dei Lep è di fatto propedeutica all’Autonomia differenziata perchè rappresentano i requisiti minimi di servizio da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurare i diritti sociali e civili sanciti dalla Costituzione.

